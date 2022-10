Vila Real com corredores para tomada e largada de crianças

Consciente dos constrangimentos provocados no trânsito pela tomada e largada de crianças nas escolas, o Município de Vila Real iniciou a implementação do projeto Kiss & Go, no âmbito do qual serão criadas vias dedicadas que permitem aos pais/encarregados de educação deixar os seus filhos na escola de forma segura e rápida, aumentando a segurança de pessoas e veículos na envolvente escolar.

Nesta fase inicial foram instalados corredores Kiss & Go junto da Escola Diogo Cão, na Rua Dr. Manuel Cardona, e no Colégio João Paulo II, na Avenida 5 de outubro e na Rua da Guia, estando previsto o alargamento do projeto a mais estabelecimentos de educação e ensino.

A via Kiss & Go está devidamente sinalizada com uma pintura de cor amarela e um tema alusivo à educação, com o objetivo de ser percetível aos condutores. Estes corredores visam, por um lado, um aumento da segurança na tomada e largada de crianças e das condições de segurança rodoviária e, por outro, uma diminuição do impacto no trânsito associado às escolas e aos estacionamentos indevidos.

No momento de largada das crianças, estas devem recolher os seus pertences no mais curto espaço de tempo possível evitando que o condutor necessite de sair do veículo. Relativamente à entrada das crianças nos veículos, estas deverão estar prontas para que quando o seu encarregado de educação chegar por este corredor, a criança consiga entrar no veículo sem dificuldades, devendo estas vias ser utilizadas apenas para este fim.