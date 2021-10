Vila Real: condicionamento do trânsito na zona envolvente ao Mercado Municipal

No seguimento da empreitada de Requalificação da zona envolvente ao Mercado Municipal, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vai ser necessário, a partir das 09h30 do dia 25 de Outubro de 2021, proceder à interrupção do trânsito no troço compreendido entre a Rua Dona Margarida de Chaves e a Rua de Santa Sofia, de modo a ser possível a realização dos trabalhos com a segurança que é exigida.

Como consequência direta da realização das obras, vai ser necessário introduzir condicionamentos ao nível do trânsito e do estacionamento, nomeadamente:

• A Rua de Santa Sofia passará a ter somente o sentido de circulação ascendente;

• Os veículos que circulam na Avenida Dom Dinis apenas poderão circular para o Largo do Pioledo, sendo interrompida a circulação para a Rua de Santa Sofia.

Os restantes condicionamentos mantêm-se inalterados devendo, por isso, todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.