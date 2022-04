Vila Real: alterações de trânsito no âmbito da requalificação da Avenida João Paulo II

O Município de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 2 maio, a empreitada de requalificação da Avenida João Paulo II irá entrar numa nova fase dos trabalhos.

Nesta fase da obra, serão requalificados os passeios da avenida do lado do Centro Comercial e num pequeno troço da Rua Baden Powell. Para o efeito, vai ser necessário cortar um dos sentidos de circulação da Avenida João Paulo II, mais precisamente o sentido Norte-Sul, entre a Alameda de Grasse e o cruzamento da Avenida João Paulo II com a Rua Baden Powell, sendo apenas garantida a circulação automóvel no sentido contrário.

Estima-se que os condicionamentos supracitados tenham uma duração aproximada de 45 dias úteis. Assim, alertam-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas), para que seja dada especial atenção à sinalização rodoviária temporária e para que circulem com especial prudência enquanto durarem as obras.