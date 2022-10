Vila Real conta com novo parque infantil ecológico

O Município de Vila Real, no âmbito das ações previstas na rúbrica “Reciclar”, do projeto Para cá do Marão embalagens não!, adquiriu e instalou um Eco-Parque Infantil construído a partir de materiais reciclados, principalmente plásticos. Instalado na Quinta das Hortas este Eco-Parque é constituído por equipamentos e estruturas com mais de 80% da sua constituição em material reciclado, cumprindo assim um dos objetivos assumidos e dando continuidade à missão de sensibilização de toda a comunidade para a necessidade dos hábitos sustentáveis e da economia circular.

Através do painel informativo do Eco-Parque, convidam-se todos/as os/as visitantes a refletir sobre o retorno para a comunidade das boas práticas ambientais, para além dos benefícios para os ecossistemas naturais e bem-estar geral. Com este tipo de investimentos em materiais reciclados o Município pretende também demonstrar aos mais novos os benefícios da reciclagem e da circularidade dos materiais. Esta ação do projeto ambiental é assumida pelo Município de Vila Real e co-financiada pelos EEAGrants, num investimento superior a sessenta e quatro mil euros.

Esta é uma das várias iniciativas que surgiram no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!” e da sua missão para a Educação Ambiental, com o objetivo principal de chamar a população juvenil a repensar os seus hábitos do dia-a-dia e a refletir sobre a sua contribuição para a pegada ecológica do planeta.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.