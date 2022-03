Vila Real cria estruturas de estacionamento para trotinetes e para bicicletas

O município de Vila Real adquiriu estruturas de estacionamento para trotinetes e para bicicletas para colocar ao serviço da comunidade educativa nas Escolas Diogo Cão, Morgado Mateus, Jerónimo Amaral, São Pedro e Camilo Castelo Branco.

Trata-se de uma iniciativa que surge da estreita articulação do pelouro da educação com as escolas do concelho, numa lógica de dar resposta à necessidade de criação de mais e melhores recursos para uma mobilidade suave, que tenha por base a educação para uma vida mais ativa das crianças e dos jovens. Simultaneamente, como referiu o Vereador Alexandre Favaios, pretende-se promover uma mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os jovens para o exercício de uma cidadania consciente e informada face às problemáticas ambientais atuais.

A mobilidade suave é um dos principais temas em debate no âmbito das cidades inteligentes e o pilar do desenvolvimento sustentável dos centros urbanos. O município de Vila Real tem desenvolvido um intenso trabalho nesta área, nomeadamente, no reforço da rede ciclável, pelo que esta iniciativa incentiva os alunos a optarem por formas de deslocação mais saudáveis e sustentáveis.