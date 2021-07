Vila Real: criança atropelada na Araucária apresentava fratura exposta

Uma criança foi atropelada, ontem, junto ao Centro Escolar da Araucária, em Vila Real. A vítima foi transportada para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), depois de assistida.

O acidente terá ocorrido enquanto a condutora efetuava uma manobra e, não se apercebendo da presença da criança, acabou por passar com a roda do veículo por cima do pé do jovem de oito anos, provocando uma fratura exposta.

O alerta para o foi dado às 17h19 e, para o local, foram mobilizados oito operacionais, apoiados por quatro viaturas, entre os quais os bombeiros da Cruz Verde.