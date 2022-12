O Município de Vila Real preparou um programa de fim de ano que promete não deixar ninguém em casa.

O Ano Novo será recebido em clima de grande festa na Praça do Município, onde não faltará o calor do Madeiro de Ano Novo, o concerto do inimitável Quim Barreiros, culminando, pelas zero horas, com o fogo-de-artifício a receber a chegada do ano 2023.

Noite dentro, e sem hora para terminar, o som e o frenesim sempre contagiantes do DJ Fernando Alvim.