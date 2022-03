Vila Real defendeu candidatura a Capital da Cultura no Centro Cultural de Belém

A candidatura de Vila Real a Capital da Cultura 2027, sob o mote “Movemos Montanhas”, une à sua volta os 19 municípios do Douro que constituem a comunidade intermunicipal (CIM), inclui projetos com a criação do Museu da Mulher e de uma Biblioteca Europeia. A proposta faz referência ainda às tradições do Linho de Agarez e da Olaria Negra de Bisalhães, ao património e à paisagem.

Na terça-feira passada, o Teatro Municipal de Vila Real cedeu o seu palco para a apresentação da candidatura completa de Vila Real a Capital Europeia da Cultura 2027. Ontem, quinta-feira, foi o palco do Centro Cultural de Belém que recebeu a defesa desta mesma candidatura, perante o júri internacional, que carrega consigo a ambição de revolucionar a cultura de uma região.

Para além de Vila Real há mais 11 cidades candidatas: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada e Viana do Castelo.

Hoje serão conhecidas as três candidaturas que passam à fase seguinte.