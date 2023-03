Vila Real deu as boas-vindas a professores e alunos Erasmus

Decorreu, no dia 20 de fevereiro, na Câmara Municipal, a sessão de boas-vindas ao grupo de alunos e professores que, no âmbito do projeto Erasmus+, ação K2 – parcerias europeias, estiveram de visita a Vila Real a convite da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

A comitiva oriunda da Polónia, Turquia, Macedónia e Itália, num total de 32 pessoas, esteve em Vila Real oito dias ao longo dos quais teve a oportunidade de conhecer melhor o património cultural, histórico e gastronómico do concelho vila-realense.

O Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, que recebeu o grupo nos Paços do Concelho, aproveitou o momento para lhes desejar uma boa estadia em Vila Real, realçando a importância destes intercâmbios para a partilha e descoberta de diferentes culturas e perspetivas de vida. O Vereador parabenizou ainda a Escola Camilo Castelo Branco pela iniciativa e deixou uma palavra de incentivo para que ações desta natureza continuem a acontecer.

Recorde-se que o município tem estado sempre na linha da frente no que respeita ao Programa Erasmus, tirando o maior partido possível de todas as oportunidades por ele oferecidas, nomeadamente, através da divulgação das várias modalidades de mobilidade que o Programa proporciona e da apresentação de candidaturas que promovam o desenvolvimento das competências interculturais e a consciência dos valores comuns da EU junto da comunidade escolar e dos jovens vila-realenses.

GC CM