Vila Real: dois identificados por incêndio florestal

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, ontem, dia 19 de outubro, identificou dois homens de 64 e 65 anos, por incêndio florestal, em duas situações distintas, no concelho de Vila Real.

Na primeira situação, no seguimento de um alerta de incêndio florestal, os elementos da Equipa de Proteção Florestal deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que a ignição teve origem numa queima de sobrantes florestais devidamente autorizada, mas que se descontrolou. No decorrer das diligências policiais foi identificado o suspeito da queima, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.

Ainda no decorrer do dia de ontem, no âmbito das diligências de investigação e de determinação das causas de um incêndio florestal ocorrido a 13 de outubro, no concelho de Santa Marta de Penaguião, foi identificado um homem de 65 anos pelo mesmo crime, estando na sua origem uma queima de sobrantes florestais, devidamente autorizada, que se terá descontrolado tendo consumido. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.

No corrente ano o Comando Territorial de Vila Real já identificou 68 suspeitos de incêndios florestais, dos quais cinco foram detidos em flagrante .

A proteção de pessoas e bens no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.

A GNR relembra:

As queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal;

Em qualquer altura do ano é proibido queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração florestal ou agrícola bem como efetuar queimadas sem pedir autorização ou fazer comunicação prévia;

Para evitar acidentes siga as regras de segurança , esteja sempre acompanhado e leve consigo o telemóvel.

