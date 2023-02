Vila Real é “Autarquia Familiarmente Responsável”

O Município de Vila Real foi novamente distinguido com o galardão de “Autarquia Familiarmente Responsável”, título atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), voltando assim a receber a Bandeira Verde com Palma atribuída às autarquias que consigam manter as políticas de apoio às famílias durante três ou mais anos consecutivos, posicionando Vila Real no restrito lote das seis autarquias que, há 14 edições consecutivas, recebe esta distinção sendo, por isso, pioneiro na adoção de medidas inovadoras de apoio às famílias e que contribuem para uma melhoria efetiva da qualidade de vida dos Cidadãos.

A Vereadora com os Pelouros da Ação Social, Saúde e Igualdade, Mara Minhava, referiu que “sempre foi uma prática do Município desenvolver um trabalho de proximidade, através da implementação de políticas transversais capazes de acolher e valorizar a Família, garantindo-lhes o pleno exercício das suas responsabilidades e competências”.

Para além da Bandeira do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis Vila Real recebeu ainda o diploma da ELFAC – Confederação Europeia das Famílias Numerosas, que formaliza a integração do Município na Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família. Outra distinção recebida com particular orgulho, como referiu Rui Santos, visivelmente satisfeito por ver o trabalho da autarquia reconhecido, não só a nível nacional como internacional, sendo que o mais importante, como fez questão de frisar, “é o reconhecimento alcançado a nível local pelas nossas famílias, pois é para elas que nós trabalhamos e procuramos continuar a inovar nos apoios prestados”.

Autarquias Familiarmente Responsáveis são o reflexo do empenho do poder local na sustentabilidade do futuro, nomeadamente através da adoção de medidas facilitadoras da vida familiar dos seus munícipes, em particular para as famílias com três ou mais filhos. O Observatório foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APNF) e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.