Vila Real e Douro mostram o seu potencial enquanto destino de eleição

Entre 18 e 22 de Janeiro de 2023, teve lugar mais uma edição da FITUR, certame internacional de promoção e divulgação do Turismo, a segunda maior feira do setor no mundo, com a participação de mais de 130 países.

Vila Real marcou presença, desta feita integrando a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM), registando uma procura e interesse muito elevado por parte dos agentes profissionais presentes nos três primeiros dias do evento (mais de 120 mil), interessados em conhecer as últimas tendências para o setor, dando nota de destaque a este destino único e ainda desconhecido que é o Douro.

Oferecer produtos de elevada qualidade como aqueles que Vila Real e o Douro têm, entre paisagens e eventos ímpares, passando pela gastronomia e, claro está, pelo vinho, elemento que serviu de mote para a divulgação ao mundo do Douro Cidade Europeia do Vinho em 2023.

Mara Minhava, Vereadora do pelouro de Animação e Turismo, referiu a importância da participação nestes eventos como uma forma de “atrair novos públicos e mercados distintos, elevando a cidade e a região à condição de destino de eleição, num mercado muito competitivo e inovador”, onde os números de investimento e de crescimento mostram ter já superado os piores anos da crise pandémica.

GC CM