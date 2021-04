Segundo dados publicados, hoje, pela Rádio TSF, Vila Real é o distrito com mais beneficiários da Tarifa Social de Eletricidade a nível nacional, com 19,72% dos clientes abrangidos; seguido do Porto, com 18,04%.

Além disso, dentro do distrito, Boticas é o concelho em que mais clientes beneficiam deste regime especial de preço, com 29,5%.

De salientar que os dados foram recolhidos junto do portal da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e sublinham que a mudança de regras de acesso permitiu o aumento do número de beneficiários de 5% a nível nacional.

Recorde-se que a pandemia de Covid-19 é uma das causas deste aumento e, nomeadamente do crescimento da pobreza energética.

Fonte: TSF