Vila Real e Osnabrück oferecem curso de alemão

O Município de Vila Real, a cidade irmã de Osnabrück e a Universidade de Ciências Aplicadas de Osnabrück vão novamente oferecer uma bolsa de estudo a um cidadão vila-realense, para frequentar um curso de língua alemã. A 30ª Escola Internacional de Idiomas de Verão decorrerá em Osnabrück, entre 23 de agosto e 20 de setembro de 2022, contemplando 90 horas de ensino e estudo intensivos da língua alemã. Depois das aulas, os bolseiros terão ainda a possibilidade, à tarde ou nos fins-de-semana, de assistir a apresentações ou participar em visitas a empresas, eventos desportivos, convívios e excursões. No final do curso haverá ainda uma visita guiada de 4 dias a Berlim e Potsdam.

Esta bolsa destina-se a estudantes e profissionais, com idade igual ou superior a 18 anos, com ou sem conhecimento prévio da língua alemã, que queiram iniciar ou aprofundar conhecimentos do idioma.

Os custos do curso, estadia e seguro de saúde ficam a cargo das entidades alemãs, sendo a viagem assegurada pelo Município de Vila Real. A decisão sobre a concessão das bolsas é da exclusiva responsabilidade da comissão de análise de candidaturas da Universidade de Osnabrück e será tomada até ao final do mês de junho de 2022.

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas até ao dia 31 de maio de 2022, para:

Email: botschafterin-gb@osnabrueck.de

Correio:

Städtepartnerschaftsbüro

Jens Koopmann

Bierstraße 28

49074, Osnabrück – Deutschland