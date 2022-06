Vila Real e Ribeira de Pena estiveram presentes na Final Nacional de Gira-Volei

Após dois anos de interregno por causa da Pandemia, a Federação Portuguesa de Voleibol, volta a juntar jovens de todo o país e ilhas. No passado fim de semana, em Castelo de Vide (Alentejo). A Cidade de Vila Real e Ribeira de Pena estiveram juntos em representação de Trás os Montes, com os Centros de Gira-Volei da UTAD-Diogo Cão e Agrupamento de escolas de Ribeira de Pena.

Com a presença de 500 jovens e dois dias de competição saudável e muito companheirismo. Os professores Vicente João e Teresa Paulo, responsáveis pelos respetivos Centros de Gira-Volei, focaram a qualidade técnica, o respeito pelos valores e o companheirismo de todos os jovens presentes da comitiva.

Os jovens de Vila Real e Ribeira de Pena estiveram presentes, onde estavam os melhores atletas do país, apesar do resultado não ser o mais importante nestas idades no Desporto, este fim de semana será sempre lembrado pelas amizades conquistadas nestas idades, que ficarão para a vida. Com uma participação de grande valor desportivo, os jovens participantes conseguiram alcançar as fases finais e isso serve de exemplo para continuarem a treinarem, para aumentarem a sua qualidade técnica e competitiva para o próximo ano, a realizar em Viana do Castelo 2023.

Este trabalho é de extrema importância, visto que a idade da prática de iniciação desportiva deve começar no 1º Ciclo do Ensino Básico, a partir dos 6 anos, com a estimulação da Atividade Física e através da Educação Física. Para o ano há mais, e o repto é que os jovens devem começar a praticar desporto, cada vez mais cedo, para ter sucesso no futuro!