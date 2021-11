Vila Real elegeu a sua finalista ao Miss Queen Portugal 2021

O Solar Quinta da Portela em Santa Marta de Penaguião, acolheu no dia 12 de Outubro, a seleção Distrital do CNB PORTUGAL / MISS QUEEN PORTUGAL 2021 (Concurso Nacional de Beleza), que contou com a participação de jovens de todo o Distrito de Vila Real, nas categorias Teen (13-18 anos), Miss (17-29 anos) e Mrs (18-38 anos, vários estados civis, com ou sem filhos).

Após longos meses de preparação online e diversos desafios sociais e ambientais, no dia do Miss Vila Real 2021, as jovens candidatas participaram num workshop orientado pela Miss Brasil 2014 e Diretora Artística CNB Portugal – Letícia Silva, bem como numa sessão fotográfica e entrevista.

Para finalizar “em beleza”, as candidatas apresentaram-se em trajes casuais, vestidos curtos e vestidos compridos. Por votação do Público através de televoto, Salomé Ribeiro foi eleita Miss Popular Vila Real 2021 by Seissa; e através do site e instagram do @missqueenportugal, Beatriz Braga foi eleita Miss Fotogenia Vila Real 2021 by Smile Up.

O júri do Miss Vila Real 2021, teve a responsabilidade de eleger as representantes do Distrito de Vila Real para a Final Nacional do Miss Queen Portugal, Miss Teen Portugal e Mrs Portugal 2021. E as candidatas classificadas foram:

MISS VILA REAL 2021 – Diana Freitas (Vila Real)

1ª Dama Miss Vila Real 2021 – Diara Rodriguez (Valpaços)

2ª Dama Miss Vila Real 2021 – Beatriz Braga (Santa Marta de Penaguião)

MISS TEEN VILA REAL 2021 – Salomé Ribeiro (Montalegre)

1ª Dama Miss Teen Vila Real 2021 – Beatriz Malta (Chaves)

2ª Dama Miss Teen Vila Real 2021 – Mónica Macedo (Vila Real)

MRS VILA REAL 2021 – Joana Fernandes (Chaves)

Diana Freitas é agora Miss Vila Real 2021 e finalista do Miss Queen Portugal 2021, sucedendo assim a Maria Lopes (2020), Sara Almeida (2019), Ivanna Rohashko (2018), Susana Ferreira (2017) e Patrícia Costa (2016).

Salomé Ribeiro eleita Miss Teen Vila Real 2021, sucede a Maria Mesquita (Miss Teen Vila Real 2020) e é agora finalista do Miss Teen Portugal 2021. Por sua vez, Joana Fernandes eleita Mrs Vila Real 2021 é finalista do Mrs Portugal 2021.

O Miss Queen Portugal é o maior Concurso de Beleza em Portugal, elegendo as candidatas Portuguesas para alguns dos maiores concursos internacionais de beleza. No Distrito de Aveiro, realiza a seleção de finalistas desde 2013 e a partir de 2019 passou a selecionar também as categorias Teen e Mrs.

Fonte: Miss Queen Portugal