Vila Real: empreitada da zona envolvente ao Mercado entra em nova fase

A Câmara Municipal de Vila Real informou, em comunicado, que, a partir do próximo dia 24 de novembro, a empreitada da Zona Envolvente ao Mercado Municipal irá entrar numa nova fase dos trabalhos.

Durante um período estimado de 60 dias, será intervencionada a rua D. Pedro de Castro, no troço compreendido entre a rua de Santa Sofia e a rua Gonçalo Cristóvão.

Numa primeira fase será intervencionada a metade da rua e passeio mais próximos do edifício do mercado municipal. Na segunda fase será intervencionada a parte restante da via e passeio junto ao edifício da residencial Miraneve.

As principais alterações são as seguintes:

1 – a circulação rodoviária na parte da rua D. Pedro de Castro não intervencionada na primeira fase ficará a processar-se apenas no sentido norte-sul;

2 – a rua de Santa Sofia ficará a funcionar apenas no sentido nascente-poente;

3 – a rua Gonçalo Cristóvão ficará a funcionar apenas no sentido poente-nascente;

4 – a rua Margarida de Chaves ficará a funcionar apenas no sentido sul-norte;

5 – a praça de Táxis existente será relocalizada para junto do edifício da residencial Miraneve;

6 – o acesso ao parque de estacionamento do interior mercado manter-se-á aberto sempre que as obras o permitam.



Assim sendo, solicita-se a todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) para darem especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência durante o decorrer das obras.