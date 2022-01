Vila Real: Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso realizou ações de capacitação

A Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso realizou, durante a interrupção letiva do Natal, ações de capacitação, nos quatro estabelecimentos de ensino, para Assistentes Operacionais, Animadores e Vigilantes. Esta iniciativa pretendeu proporcionar aos intervenientes oportunidades de formação que lhes permitam adquirir, aprofundar e desenvolver competências necessárias à sua valorização pessoal e profissional. O Vereador da Educação, Alexandre Favaios, fez chegar a todos os participantes uma mensagem de apreço e incentivo, explicando os objetivos das sessões e a pertinência e importância das ações propostas.

Intervalos sem fronteiras – Psicomotricidade, Gestão de stress – Psicologia, Comunicar com os discentes – Terapia da Fala, e Crianças e jovens: a promoção e proteção dos seus direitos – Serviço Social, foram as áreas abordadas pelos quatro painéis temáticos, num conjunto de ações que contou com mais de 100 participantes, sendo que 90% avaliou globalmente o evento com Bom ou Muito Bom, lançando, desta forma, o mote para a continuação da promoção do Sucesso Escolar.

Recorde-se que o projeto Inovar para o Sucesso desenvolve a sua atividade nas escolas agrupadas e não agrupadas do concelho de Vila Real, na sequência da candidatura apresentada pelo Município de Vila Real ao Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020), no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE). A Equipa Multidisciplinar é constituída por uma mediadora social, que coordena toda a equipa, por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas da fala e psicomotricistas.

