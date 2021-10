Vila Real: equipa multidisciplinar Inovar Para o Sucesso retoma atividade

A Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso vai, pelo terceiro ano consecutivo, atuar junto de todos os discentes das duas escolas não agrupadas e dos dois agrupamentos de escolas de Vila Real. Dando continuidade a um trabalho de intervenção iniciado em setembro de 2019, resultado de uma candidatura do Município de Vila Real ao Norte 2020, este é agora, mais do que nunca, um trabalho de intervenção que pretende responder aos interesses individualizados de cada comunidade educativa.

A complexidade da tarefa educativa, a heterogeneidade dos alunos, professores e contextos, assim como a necessidade de oferecer respostas mais abrangentes, tornaram necessária a intervenção desta equipa, constituída por uma mediadora social, que coordena toda a equipa, por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas da fala e psicomotricionistas. Ao longo do último ano letivo, estes técnicos especializados realizaram mais de 1000 sessões em grande grupo, com as mais diversas temáticas, acompanharam de forma individual alunas e alunos com necessidades específicas, abrangendo discentes, docentes, assistentes operacionais e encarregados de educação.

O feedback dado por todos os envolvidos foi muito positivo pelo que o projeto e a equipa que o concretizou conseguiu promover, de forma direta ou indireta, o sucesso pessoal e escolar cumprindo, assim, o objetivo que levou à sua criação – INOVAR PARA O SUCESSO.