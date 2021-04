Vila Real: Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar é uma medida contratualizada, pelo Município de Vila Real, na sequência da candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020) que, desde setembro de 2019, trabalha na implementação de medidas que permitam melhorar os indicadores relativos ao insucesso e abandono escolar.

A Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso (EMIS), desde o início da sua intervenção, assentou o seu plano de ação em três pilares: família, escolas/professores e comunidades, numa relação que se quis estreita e presencial, pelo que o período de confinamento representou um verdadeiro desafio para todos. O isolamento não só quebrou a regularidade dos laços e das ligações sociais em copresença e proximidade física, como está a gerar um conjunto de processos disruptivos decorrentes do confinamento e do prolongamento de um conjunto de restrições sociais e cívicas no período posterior. A consciência destas particularidades fez com que rapidamente a EMIS se adaptasse a um novo formato, continuando ON, na escola e na família, através das plataformas digitais.

Para além do cumprimento do Plano Anual de Atividades nos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus e nas Escolas Secundárias/3 S. Pedro e Camilo Castelo Branco, a EMIS conseguiu ir mais além, fomentando práticas de vida ativa, através de sessões de Pilates, Yoga, incrementando uma cultura de bem-estar, realizando webinários de Waking Dream Therapy, Slowliving, Risoterapia, promovendo uma cultura de parentalidade positiva, graças à realização e implementação de um Programa de Capacitação Parental. Foram facilitadoras destas atividades e importantíssimas parceiras todas as Associações de Pais das escolas referidas.

As famílias foram ainda incentivadas a viverem mais uns para os outros e, por exemplo, através de recitais de música, na atividade «Primavera, esperamos-te!», em parceria com o Conservatório Regional de Música de Vila Real, foi possível proporcionar momentos de deleite, de extravasão da rotina e dos problemas do dia-a-dia.

Como a escola foi, é e será sempre o reflexo da sociedade, a equipa multidisciplinar esteve também atenta às necessidades das famílias carenciadas e, graças à ação e parceria da Associação Recreativa e Cultural Mérito Rebelde, procedeu à angariação e entrega de bens alimentares às famílias sinalizadas.