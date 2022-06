Vila Real: estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar organizaram Med on Tour

Sete estudantes de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, estiveram em Vila Real entre os dias 20 a 22 de maio para dinamizar a iniciativa da sua Associação de Estudantes denominada Med on Tour, no âmbito da qual proferiram duas palestras na Escola Secundária de São Pedro para alunos do 9º e 10º anos, sobre educação sexual e saúde mental, respetivamente. No dia seguinte, sábado, nas aldeias de Guiães e Gontães realizaram junto da população rastreios à tensão arterial, glicemia capilar, índice de massa corporal e perímetro abdominal, com o objetivo de atuar na prevenção de doenças cardiovasculares.

A atividade terminou no domingo com a realização de rastreios muito participados junto do Pic-Nic das Famílias e do programa Somos Portugal, da TVI.

Nas suas próprias palavras “enquanto estudantes de medicina do terceiro e quarto ano, este evento foi extremamente enriquecedor para nós, pois permitiu-nos lidar com outras realidades, sair do ambiente de faculdade e de hospital central, pôr mãos à obra e aplicar os nossos conhecimentos num ambiente diferente, na rua, junto à comunidade. Agora iremos proceder ao estudo dos dados anonimizados que obtivemos nos rastreios e, posteriormente, partilhar com a Câmara de Vila Real, para que a população possa ter uma ideia geral do estado de saúde e dos níveis de fatores de risco cardiovasculares.”

O Município de Vila Real apoiou toda a logística da atividade, especialmente com a disponibilização da Unidade Móvel de Saúde, na qual se realizaram os rastreios, contando ainda com a colaboração da Escola Secundária de São Pedro e das Juntas de Freguesia de Guiães e de Pena, Quintã e Vila Cova.

GC CMVR