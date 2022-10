Vila Real: executivo visitou obras da nova rotunda da Rua de Santa Iria

O Presidente da Câmara Municipal, acompanhado do restante executivo, efetuou uma visita às obras da nova rotunda da Rua de Santa Iria que se encontram em fase de conclusão e à requalificada Avenida do Regimento de Infantaria nº13.

A visita teve início na Rua de Santa Iria, onde Adriano Sousa, vereador com o pelouro da reabilitação urbana, explicou que a criação de uma rotunda naquela via já se justificava há muito tempo, uma vez que, o cruzamento existente já esteve na origem de acidentes com alguma gravidade. O autarca esclareceu ainda, respondendo a algumas críticas que têm surgido relacionadas com o afunilamento da via que vem do RI 13, que esta situação se deve ao facto da rotunda ter apenas um anel de circulação pelo que tecnicamente não é possível acomodar mais faixas de circulação.

Seguiu-se uma passagem pela renovada Avenida do Regimento de Infantaria nº13, uma das principais vias de acesso à cidade que, por isso mesmo, estava bastante degradada, com o pavimento danificado, faixas de rodagem com dimensões que potenciavam excessos de velocidade, passeios reduzidos, iluminação insuficiente, entre outros problemas. Deste modo, a intervenção nesta artéria, incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), teve como objetivo adaptar o espaço público em termos de segurança e conforto à intensidade de uso e à natureza dos diversos utilizadores, reforçar a estrutura física para incentivar a mobilidade pedonal e o acesso às paragens dos TPU ao longo dos eixos pedonais estruturantes.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, realçou a importância da realização destas intervenções para a melhoria da circulação de todos os utilizadores, referindo que no conjunto das duas obras o investimento ultrapassou os 700 mil euros. A autarquia estima que até ao término do PEDU possam ser reabilitadas cerca de 60 artérias urbanas, tornando Vila Real uma cidade mais inclusiva, sustentável e moderna, em suma mais amiga das pessoas.