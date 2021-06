Vila Real: exposição sensibiliza para o flagelo do tráfico de seres humanos

A ONGD Saúde em Português, no âmbito do projeto Mercadoria Humana #Norte – Projeto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos, vai inaugurar em Vila Real a Exposição Mercadoria Humana | Fotografia e Artes Plásticas. Estará patente nos Claustros do edifício da Câmara Municipal de Vila Real, entre 21 de junho e 04 de julho de 2021.

A exposição tem como objetivo a prevenção e sensibilização da comunidade local, de profissionais estratégicos/as e de população em situação de vulnerabilidade para o crime de Tráfico de Seres Humanos.

A Exposição Mercadoria Humana é constituída por fotografias, da autoria de Pedro Medeiros, e manequins, criados por alunos/as da Escola Universitária das Artes de Coimbra, que representam o tema do projeto: Tráfico de Seres Humanos. Estes trabalhos resultaram da primeira edição do projeto Mercadoria Humana – Projeto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos na Região Centro (2010-2011).

A inauguração da exposição terá lugar a 21 de junho, pelas 10h30. Será feita uma breve apresentação das obras expostas e uma contextualização sobre o crime de Tráfico de Seres Humanos.