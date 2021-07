Vila Real foi a “grande surpresa” na final do Centurium XII – Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro

Vila Real foi a “grande surpresa” da final do Centurium – XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro, que decorreu em formato online pelo segundo ano consecutivo.

Diogo Felisberto, aluno do 1º ano de escolaridade, do 1.º ciclo, da EB n.º 7 de Vila Real, Araucária do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus provou que o Centurium é efectivamente “um jogo para todos”, a professora Florência Ramos da Escola Secundária São Pedro venceu o torneio dos professores e a EB Abade de Mouçós conquistou o Melhor Tabuleiro.

Se havia dúvidas, a final do Centurium – XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro trouxe todas as certezas: o programa educativo está efectivamente implementado de forma “muito inovadora” em cinco escolas do concelho de Vila Real e prova disso são os resultados de alunos e de professores no torneio disputado por escolas de vários concelhos do Norte do país. “O torneio foi um teste de fogo superado com distinção e com mérito dos professores das escolas de Vila Real”, aplaudiu o mentor do Centurium, Paulo Morais, admitindo que este “sucesso” também se deve ao facto do programa educativo “já estar bem definido e o modelo estar a ser replicado”.

As “grandes surpresas” em Vila Real chegam de todos os níveis, já que “foi possível em poucos meses mobilizar comunidades inteiras”. Paulo Morais aproveitou para dar os parabéns aos professores, aos alunos e à comunidade educativa por todo o envolvimento no Centurium. “O que fica é a sensação de bondade e que vem confirmar esta forma de estar que a comunidade Centurium gera e que ficou bem expressa em Vila Real com a generosidade com que partilhou e envolveu a comunidade e com a forma como se dedicou e recriou o Centurium”, elogiou o também professor de Matemática.

O pequeno Diogo Felisberto, aluno do 1.º ano da EB n.º7 de Araucária, venceu o torneio concelhio e acabou em 2.º lugar na grande final. A professora Cláudia Camposana mostrou-se “orgulhosa” do trabalho realizado pelos alunos e “entusiasmada” para continuar o trabalho no próximo ano letivo. “O torneio foi uma experiência que correu muito bem e surpreendeu pela positiva”, confessou a professora, confirmando que “foi fácil” implementar o Centurium em contexto sala de aula.

A professora aceitou o desafio e motivou os alunos do 1.º ano a jogarem. O certo é que o entusiasmo foi tanto que Diogo Felisberto venceu a final concelhia e representou o concelho de Vila Real no Jogo Seega – 1.º ciclo na grande final. “Estava com receio, porque têm sido os alunos do 4.º ano que têm jogado, mas aqui ficou a prova que todos têm competências e capacidades para jogar”, contou a professora, revelando que o aluno criou a sua própria estratégia e treinou com o irmão e com os colegas de sala.

Cláudia Camposana fez a formação do Centurium com outras professoras da escola e foi “uma experiência fantástica”. “Vamos continuar a treinar e a motivar os alunos para o Jogo Seega, mas eles também gostam dos jogos Soldado e Moinho. Por isso, para o ano vamos explorar também estes jogos”, adiantou a professora, esperando que todo este “entusiasmo” chegue agora aos alunos do 3.º e 4.º anos da escola.

A Escola EB Abade de Mouçós, pelo aluno Afonso Fraguito e sua Família, conquistou o concurso de Melhor Tabuleiro

Este ano, o concurso de Melhor Tabuleiro contou com a participação de 160 obras de arte. “Este concurso foi uma animação, foi um momento de congregação e de partilha, sobretudo, a partilha de trabalhos realizados, em família, na comunidade, com os professores e com alunos com diferentes capacidades”, destacou o mentor do Centurium. Para Paulo Morais, este concurso “é um dos eventos inclusivos que mais apela à participação de todos”.

O concurso deste ano foi muito competitivo, sendo que Gondomar esteve quase sempre à frente na corrida e na reta final, últimas 24 horas, acabou por vencer Vila Real. “Também este concurso acaba por beneficiar muito da dimensão online. No passado, o concurso dependia muito de quem visitava a exposição e no online passou a ter esta montra muito democrática. Os torneios online, tal como o concurso do Melhor Tabuleiro, vieram facilitar a gestão dos eventos e a proximidade dos concorrentes e todos os concorrentes da grande final elogiaram a possibilidade de jogarem com alunos com outras cidades e a partir de casa”, constatou.