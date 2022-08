Vila Real Hip Hop Fest a 2 de setembro

No dia 3 de setembro, às 21.30, no pequeno auditório do Teatro de Vila Real, João Lopes Trindade, artista plástico e músico (1996- 2021), com o pseudónimo Johnny Boss, vai ser homenageado postumamente, através de um espetáculo com o título «Vila Real Hip Hop Fest – Tributo a Johnny Boss», de autoria e direção artística de Marília Miranda Lopes e de Jorge Trindade.

O espetáculo conta com a participação de vários jovens compositores e cantautores que começaram a dar os primeiros passos, neste género musical, graças ao incentivo e à dedicação de Johnny Boss.

A entrada é gratuita.