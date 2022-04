Vila Real inaugura novo espaço de intervenção para crianças com necessidades especiais

Foi inaugurado, no dia 8 de abril, na Residência para Estudantes, o Espaço Snoezelen, projeto da Associação Brincar que foi vencedor do programa Empreende@Villa.Jovem 2019, na categoria Associação Juvenil/Grupo Informal de Jovens. Sendo a terapia de Snoezelen mais conhecida pela intervenção junto de crianças com necessidades educativas especiais, tem-se revelado igualmente benéfica para crianças que necessitem de ver trabalhada a atenção, a concentração, o relaxamento e o bem-estar.

Neste sentido, a autarquia desafiou a Associação Brincar para, sem desvirtuar aquele que foi o objetivo do programa municipal – o apoio ao empreendedorismo – abrir também o espaço, que é composto por duas salas de estimulação sensorial, às quatro escolas da rede pública, disponibilizando uma hora diária de terapia, entre as 14h00 e as 15h00, sem qualquer custo associado, para grupos de até cinco crianças, sinalizadas pelos próprios estabelecimentos de educação e ensino.