Vila Real: inauguração das exposições “Filamentos” e “Geometrik XXI”

Exposição de Anabela Quelhas no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real

Foram inauguradas hoje, no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real, com casa cheia, duas exposições – “Filamentos”, de By Wooder e “Geometrik XXI”, de Anabela Quelhas.

“Filamentos” é uma exposição sobre a mulher, na qual a madeira, a luz e o vidro são os materiais que se conjugam para dar vida às obras da exposição.

“Geometrik XXI” é uma mostra de pintura executada sobre suportes transparentes em que a geometria, a luz e a criatividade fazem sonhar interligando-se ao cenário museológico.

Anabela Quelhas é arquiteta de formação e professora bibliotecária no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. É, ainda, colaboradora regular no Notícias de Vila Real.