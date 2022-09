Vila Real: intervenção na rotunda de Santa Iria avança “a bom ritmo”

Na passada sexta-feira, o executivo municipal de Vila Real organizou uma visita à intervenção a decorrer na Rua de Santa Iria e à requalificação terminada da Avenida do Regimento de Infantaria nº13.

A visita iniciou-se junto à nova rotunda em frente ao Cemitério de Santa Iria, momento em que Adriano Sousa, vereador com o pelouro da reabilitação urbana explicou o porquê desta intervenção. Para o edil, esta obra “já deveria ter sido feita há muitos anos”, posto que o cruzamento existente já esteve na origem de acidentes com alguma gravidade. “Numa via com quatro faixas rodoviárias na qual se verificavam situações de excesso de velocidade, onde quem saía do cemitério tinha que atravessar três faixas de rodagem, o que criava situações perigo, entendemos que implementação de uma rotunda seria a situação mais adequada, é isso que estamos a fazer”, frisou o vereador.

No total, a intervenção está orçada em cerca de 250 mil euros (mais IVA) e “está a decorrer a bom ritmo” uma vez que a sua conclusão está prevista para o início do próximo mês.

Quanto às críticas que têm sido feitas nas redes sociais relativamente ao afunilamento da via, Adriano Sousa esclareceu que a rotunda terá apenas um anel de circulação, o que justifica o afunilamento da via que vem o R.I.13.