Vila Real já abriu concurso público para recuperação da pista do aeródromo municipal

A Câmara Municipal de Vila Real abriu o concurso público para a recuperação da pista do aeródromo municipal pelo preço base de 497 mil euros (sem IVA), segundo o anúncio publicado hoje em Diário da República (DR).

De acordo com o DR, o concurso diz respeito à reabilitação da pista do aeródromo municipal, que está encerrada à operação dos aviões desde 2019.

O preço base do procedimento é 497 mil euros (sem IVA), o que perfaz um valor de 611 mil euros (com IVA), as proposta podem ser apresentadas no prazo de 21 dias, a contar de hoje, e, depois da consignação, a obra deverá ser executada em 60 dias.

Rui Santos explicou à agência Lusa que se trata de “um concurso público com caráter de urgência, que não necessitará de ir a Tribunal de Contas”, e disse esperar que “a obra esteja concluída até ao verão”.

Fonte: Agência Lusa