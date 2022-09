Vila Real: jornadas da educação e receção à comunidade educativa marcam início do novo ano letivo

O Município de Vila Real levou a cabo, no dia 13 de setembro, as Jornadas de Educação 2022. Este ano, depois de dois anos de interregno, as Jornadas da Educação regressaram sob o mote: EMPODERA(R), com um programa rico e diversificado na abordagem aos novos desafios da Escola. Com esta iniciativa, o município promoveu o debate e a reflexão crítica sobre a Educação, contando, para isso, com brilhantes intervenções de especialistas na área.

Estas Jornadas da Educação levaram ao Teatro de Vila Real mais de 300 docentes e contaram com a presença do Vice-Presidente e Vereador da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, e com os especialistas e oradores Daniela Gonçalves, José Carlos Santos e Eurico Gaspar.

O Vice-Presidente e Vereador da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, depois de um apontamento musical protagonizado pelo Conservatório de Música de Vila Real, abriu a sessão com uma intervenção onde enalteceu o papel dos Professores e da Escola na formação e percurso de vida dos alunos deixando claro que para si o investimento na Escola é no presente e será no futuro uma prioridade.

Seguiu-se a intervenção da Professora Doutora Daniela Gonçalves, professora de ensino superior, investigadora e avaliadora externa que de forma entusiasmada nos falou de inovação pedagógica e da forma como cada um dos professores na sua prática de dia a dia poderá fazer a diferença na escola e nos seus alunos.

O Professor Doutor José Carlos Santos é professor no ensino superior, investigador e Coordenador do Programa + Contigo. Fez uma intervenção sobre a saúde mental e os jovens das nossas Escolas tendo por base uma abordagem global, integrada e de proximidade com esta população. Fez, ainda, referência ao projeto + Contigo que promove a saúde mental e previne comportamentos suicidários na comunidade educativa e que será implementado nas nossas escolas ao longo deste ano letivo.

Por sua vez, o Dr. Eurico Gaspar, Diretor do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, fez uma abordagem às consequências pós pandemia, dando nota da necessidade e a premência do regresso à normalidade com todas as aprendizagens que fomos forçados a fazer.

Findo o período da manhã, deu-se início ao período da tarde com a belíssima demonstração musical dos alunos da escola Music’s Cool, à qual se seguiu o início da homenagem aos professores Jubilados.

Esta homenagem iniciou com a intervenção do Vice-Presidente e Vereador da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, que lhes agradeceu a forma empenhada como sempre cumpriram o papel de Professor, seguiram-se as intervenções dos senhores diretores dos agrupamentos de escolas Diogo Cão, Armando Félix, e Morgado Mateus, Ricardo Montes, e das escolas não agrupadas Camilo Castelo Branco em representação Armando Figueiredo e São Pedro, Rita Mendes.

A sessão prosseguiu com a dinâmica motivacional levada a cabo por Jorge Coutinho que desafiou os participantes a elevarem a sua consciência e a criarem o seu caminho despertando a sua melhor versão.

As Jornadas da Educação 2022 e a Receção à Comunidade Educativa encerraram com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, que refletiu sobre os desafios da descentralização e do papel fundamental que toda a comunidade educativa assumirá nesta realidade, terminou valorizando o trabalho de parceria que o Município tem vindo a desenvolver com as Escolas do Concelho.