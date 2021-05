Vila Real: José Sócrates vai participar nas Conferências da Juventude

A Youth Academy, seguindo sempre o seu lema de colocar os jovens da região no centro de debate, venceu mais um desafio convidado José Socrates paras as Conferências da Juventude.

Assim, a 29 de maio, o Ex-primeiro-ministro estará em Vila Real, nos Claustros do Ex-Governo Civil, pelas 21h30, para um debate centrado no futuro dos jovens.

As conferências decorrerão respeitando as normas da Direcção-Geral da Saúde, sendo necessário efetuar uma inscrição prévia através do seguinte link: https://forms.gle/ijcAazcPDRw1AJLU9

Recorde-se que este ciclo de Conferências da Juventude já teve convidados com Francisco Rodrigues dos Santos, Rui Santos, Margarida Balseiro Lopes, Francisco Moura e Joana Sá Pereira.