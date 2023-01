Vila Real lança 6ª edição da Exposição Itinerante do FIIN – Festival Internacional de Imagem de Natureza

O município de Vila Real, no âmbito do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN), lança a 6ª edição da Exposição Itinerante do FIIN. Ao longo destes 6 anos, a Exposição tem percorrido o país de norte a sul levando desta forma o Festival a um maior número de pessoas. Este ano, a itinerância do FIIN estará na estrada entre 1 de março e 31 de outubro.

A exposição Itinerante pretende dar a conhecer os magníficos trabalhos apresentados na edição 2022 do FIIN, nomeadamente, no Concurso de Fotografia, Desenho Científico e Desenho de Natureza e do Concurso Juvenil de Imagem de Natureza, tendo como tema central a Biodiversidade e a sustentabilidade do planeta.

Desta forma, e reconhecendo a importância do Festival na promoção de atitudes de conservação e preservação do património natural, o município disponibiliza três pacotes expositivos que poderão ser solicitados, mediante agendamento, através do endereço eletrónico info@fiin.pt.