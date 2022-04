A Delegação de Vila Real da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai organizar a palestra “O Impacto Psicológico do Cancro no Doente e Familiares” no dia 23 de Abril de 2022, pelas 14:30 horas, na Agência de Ecologia Urbana (Rua Sargento Pelotas, Vila Real).

As inscrições são gratuitas, limitadas e podem ser efetuadas nas instalações da delegação, nas Galerias Nova Bila, ou através do e-mail delegacao.vilareal@ligacontracancro.pt ou do contacto 910 084 573.