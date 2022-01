Vila Real: lista de vencedores do Concurso de Montras de Natal 2021

Estão apurados os três vencedores do Concurso de Montras de Natal 2021, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Real, com o objetivo de divulgar e promover o comércio local.

Inserido no programa de animação Bila Natal, o concurso desta edição contou com a participação de 54 Montras, numa avaliação exclusivamente online através dos itens na plataforma de Facebook do Município.

A votação decorreu entre 15 de dezembro de 2021 e 07 de janeiro de 2022 e os vencedores são:

1️ – Big Bag Prendas – 3757 votos

2️ – Flor de Linho – 3168 votos

3️ – Refan – 2395 votos

