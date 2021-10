Vila Real: máquinas de recolha de embalagens em manutenção

O Município de Vila Real informa que as máquinas de recolha de embalagens, instaladas em algumas superfícies comerciais, estarão temporariamente desativadas devido à necessidade de realização de atualizações para a resolução de alguns problemas que têm surgido na sua utilização.

Um projeto-piloto nem sempre flui como o idealizado, uma vez que envolve a aquisição de equipamentos e o uso de tecnologia até agora pouco ou nunca utilizada a nível nacional. Este facto, associado à grande adesão dos vila-realenses, tem levado a avarias constantes. Deste modo, com vista à resolução definitiva destes problemas, as máquinas ficarão desligadas até à execução dos upgrades necessários que se prevê que estejam concluídos até meados de novembro.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” prima pelo carácter experimental nas medidas relativas à promoção do uso sustentável, pelo que a autarquia vê com grande satisfação a forma como a população aderiu a este projeto-piloto de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas não reutilizáveis, através das máquinas instaladas nos hipermercados Auchan, Continente, Intermarché, Pingo Doce Lordelo e Pingo Doce Miguel Torga.

O Município lamenta todos os inconvenientes causados e apela aos vila-realenses para, neste período de inatividade destas máquinas, continuarem a reciclagem destas embalagens através dos habituais ecopontos.