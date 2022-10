Vila Real marcou presença no Dia das Bandeiras Verdes – Eco-Escolas

Foi num ambiente de festa que, no dia 12 de outubro decorreu, na cidade de Valongo, a cerimónia do Dia das Bandeiras Verdes – GALARDÃO 22, uma iniciativa organizada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que contou com a presença do Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, que não quis deixar de acompanhar os estabelecimentos de educação e ensino vila-realenses neste momento de reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido ao abrigo do programa Eco-Escolas, que a autarquia se orgulhar de testemunhar e apoiar.

Do programa constaram diversas atividades, com destaque para a entrega de prémios e a atribuição das “Bandeiras Verdes”. De referir que o Município de Vila Real viu reconhecida, pela ABAE, secção portuguesa da Foundation for Environmental Education (ABAE/FEE P), a sua colaboração na implementação do Programa Eco-Escolas durante o ano letivo 2021/2022, recebendo a distinção de “Município Parceiro Eco-Escolas 2022”. Salienta-se ainda a entrega do 1º Prémio ex-aequo, na categoria hortas grandes, ao Jardim de Infância e EB de Prado e Ferreiros, pela sua participação no desafio Hortas nas Eco-Escolas.

Eco-Escolas é um programa internacional que se destina a todos os níveis de ensino, cujos princípios assentam numa ideia fundamental: tornar possível a construção de um plano de ação e um planeamento participativo global, nacional e local, capaz de permitir um novo paradigma de desenvolvimento. Pretende fortalecer e organizar ações de sensibilização ambiental no âmbito da Educação Sustentável materializadas, ao longo de todo o ano letivo, nos estabelecimentos de educação e ensino aderentes.

No Concelho de Vila Real foi atribuída a Bandeira Verde Eco-Escolas aos seguintes estabelecimentos de educação e ensino:

EB 2, 3º Ciclos (Diogo Cão);

EB1/JI das Árvores;

EB1/JI n.º 2 (BSVP);

EB1/JI n.º 3 (Corgo);

EB1/JI do Prado/Ferreiros;

JI de Pousada;

Nuclisol Jean Piaget;

Colégio Moderno de S. José.