Vila Real não foi apurada para finalista da Capital Europeia da Cultura 2027

Foi divulgada, esta tarde, a lista de cidades pré-selecionadas para a fase final da competição da Capital Europeia da Cultura 2027 e Vila Real não está incluída.

As cidades que passaram à fase seguinte foram Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora.

Os critérios tidos em conta para a “shortlist” foram: a contribuição do projeto da Capital Europeia da Cultura para a estratégia da cidade a longo prazo; o seu conteúdo cultural e artístico; a sua dimensão europeia; o alcance e o envolvimento de toda a cidade no projeto e o plano global de gestão, incluindo o orçamento e a capacidade de execução.

Ainda que as restantes cidades não tenham sido selecionadas, a presidente do júri internacional, Beatriz Garcia, louvou o dinamismo de todas as candidaturas, realçando a sua dimensão poética e a preocupação em dar destaque à língua portuguesa. A representante apelou, ainda, às restantes cidades para continuarem a apostar na cultura.

Através de uma publicação nas redes sociais, o Município de Vila Real felicitou as cidades selecionadas, frisando que “serão dignas representantes” de Portugal e da sua Cultura.

“Tal como todas as cidades candidatas, Vila Real empenhou-se fortemente apresentando uma candidatura sólida, mas consciente de que, no final, apenas uma das doze candidaturas será escolhida. Ainda assim, todo o processo de profunda reflexão sobre a cultura (…) deixará uma marca profunda no futuro da nossa região e do nosso concelho”, pode ler-se na publicação em que a autarquia acrescenta que “desde as iniciativas e equipamentos previstos nessa candidatura, até ao Plano Municipal de Cultura de Vila Real, a herança é rica”.

O Município terminou deixando o compromisso de procurar fontes de financiamento no sentido de concretizar o mais possível “este sonho, sonhado e atrevido por toda a região do Douro”.

CR

Fotografia – CMVR