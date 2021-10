Vila Real: oficinas pedagógicas retomam atividade em sistema de vídeo-aulas

As Oficinas Pedagógicas, um projeto do Município de Vila Real que proporciona a frequência gratuita de atividades ludo-didáticas a todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública, funcionarão, até dezembro de 2021, em sistema de vídeo-aulas. Em janeiro 2022, dependendo da evolução da pandemia Covid-19, estas atividades poderão vir a ser retomadas em modo presencial.

Estas oficinas funcionam durante os horários da Componente de Apoio à Família e das Atividades de Animação e de Apoio à Família em todos os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, com o objetivo de garantir que os períodos não letivos sejam pedagógicos e que proporcionem experiências diferenciadas mais alargadas. Ioga, Expressão Musical, Brincar sem Brinquedo, Dança, Academia das Ciências, Xadrez, Exploradores de Asas nos Pés e Robótica são exemplos de algumas das atividades disponibilizadas por este programa.

Para o desenvolvimento e dinamização desta iniciativa o Município de Vila Real, através da aquisição de serviços, conta com a colaboração das seguintes entidades: PT Academy, Dança em NOS, Robocode Generation, Acrolatin, Music’s Cool, Casa do Brincar, Toca Sonhos, Missão Casulo, Marina Valdigem, Vânia Morais, Associação de Atividade Física e Saúde, Club de Vila Real, Clube Académico da Araucária e Empresa ANP-Asas nos Pés, Lda.

Recorde-se que as oficinas pedagógicas e a equipa multidisciplinar são duas das três medidas que integram o projeto Inovar para o Sucesso, que está a ser desenvolvido nas escolas agrupadas e não agrupadas do concelho de Vila Real, na sequência da candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020), no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), através do qual a autarquia pretende, entre outros, melhorar o sucesso educativo dos alunos.