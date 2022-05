Vila Real: Piquenique Famílias regressa ao Parque Corgo neste domingo

Após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, o Piquenique de Famílias regressa ao Parque Corgo este domingo, dia 22. Contrariamente às edições anteriores, este ano, o evento decorrerá apenas durante um dia, tendo em conta que a situação pandémica “ainda não está ultrapassada”.

Justino Silva, presidente da Associação Amigos de Trás-os-Montes, entidade promotora deste evento, recordou que este piquenique é apenas possível graças à vontade de todos as entidades envolvidas, desde as duas corporações de bombeiros de Vila Real, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Universidade de Trás-os-Montes a Alto Douro, a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Vila Real. “Este é um projeto que nasceu há cerca de 15 anos e todos fazemos questão de o fazer crescer”, reforçou, acrescentando que este evento assinala o regresso ao normal e permitirá, mais uma vez, mostrar o que se faz de melhor em Vila Real.

Para Mara Minhava, vereadora da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro da Cultura, confessou acreditar que a adesão das pessoas será ainda maior, uma vez que “têm saudades de conviver”.

Relembrou, ainda, a importância deste evento ao nível turístico, uma vez que dá visibilidade ao concelho. “Vamos ter oportunidade de trabalhar conteúdos culturais importantes, sabemos aquilo que Vila Real tem de melhor para mostrar”, frisou.

Já para a UTAD, esta será mais uma oportunidade de estar no foco, dado que, segundo Daniela Fonseca, pró-reitora, estes eventos trazem alguma notoriedade à região e são uma nova janela para o mundo.

Recorde-se que, neste evento, as corporações de bombeiros e as forças de segurança também terão um espaço dedicado, no qual demostrarão diversas facetas das suas atividades. “É sempre um momento único que permite demonstrar algumas atividades que a gente desenvolve, e também é uma forma de chegarmos à população mais jovem e às famílias. No fundo, os bombeiros são uma grande família por isso tínhamos de nos associar a esta atividade”, concluiu Orlando Matos, comandante da Cruz Branca de Vila Real.

