Considerando a entrada em vigor da terceira fase do desconfinamento, a Câmara Municipal de Vila Real deliberou, em reunião ordinária do passado dia 19 de abril, reintroduzir o horário de funcionamento na ponte metálica aprovado em reunião de câmara do passado dia 25 de janeiro de 2021.

Assim, a partir do próximo dia 21 de abril, a circulação rodoviária na ponte metálica reassumirá o sentido único poente/nascente (Areias/Estação) no período compreendido entre as 8h15 e as 10h00.