A Câmara Municipal de Vila Real informou que a Ponte Metálica estará encerrada ao trânsito nos dois sentidos, hoje, entre as 08h00 e as 16h00, para a execução de trabalhos inseridos na empreitada dos Meios Mecânicos de Elevação – elevador do Bairro dos Ferreiros.

Alerta-se a todos os utilizadores dessa via para darem especial atenção à sinalização que será colocada para o efeito.

GC CM