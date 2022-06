Vila Real recebeu a designação de “Marca Estrela Baixa Densidade”, no âmbito da oitava edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking©, promovido pela Bloom Consulting. Esta distinção é atribuída aos municípios que mais se destacaram nacional e regionalmente sendo que, pela primeira vez, foi atribuída a “Marca Estrela” a municípios mais pequenos que se distinguiram nos rankings, como foi o caso de Vila Real avaliado na categoria de municípios com menos de 50 mil habitantes. “Marca Estrela” é a designação dada a municípios que – apresentando resultados de topo – conseguem destacar-se nas diversas Dimensões e regiões de Portugal.

Este ranking consiste na medição de resultados e impacto da marca de todos os 308 municípios portugueses nas áreas de Turismo (Visitar), Investimento e Exportações (Negócios) e Talento (Viver). O Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking© destina-se a instituições governamentais, autarquias, académicos e profissionais das áreas de finanças, economia, marketing ou ao público em geral que se interesse pela temática.

Em cada edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking© é atribuído um conjunto de 47 distinções às marcas municipais que mais se destacam nas diversas dimensões em análise. Assim, a Bloom entregará no ano de 2022 os Prémios de Liderança ao Top 3 Nacional, por Região e por Dimensão. E os Prémios Marca Estrela aos municípios que mais se destacaram nacional e regionalmente, bem como por dimensão e por densidade populacional.