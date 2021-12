Vila Real: recolhas de sangue passarão a ser feitas no “Espaço Igualdade”

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP, comunicou hoje ao Município de Vila Real a aceitação do “Espaço Igualdade”, no Bairro São Vicente de Paulo, como novo local para a recolha semanal de sangue no concelho, levada a cabo por aquela instituição.

Recorde-se que as recolhas de sangue costumavam ser efetuadas num espaço privado da cidade, que deixou de estar disponível, tendo o Instituto do Sangue solicitado ao Município a disponibilização de um local alternativo.

Há cerca de um mês, o Município sugeriu a utilização do referido “Espaço Igualdade”, tendo hoje sido recebida a resposta do Instituto Português do Sangue, aceitando a localização. A recolha de sangue decorrerá às sextas-feiras, entre as 9h30 e as 17h00, como habitualmente, a partir da próxima semana.

