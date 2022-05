Vila Real reconhecido como Município Amigo da Juventude

O Município de Vila Real foi distinguido pela Federação Nacional das Associações Juvenis como Município Amigo da Juventude. Esta distinção, que foi atribuída no dia 19 de maio, no decorrer do II Encontro Nacional de Municípios Amigos da Juventude, visa reconhecer a estratégia e as boas práticas dos municípios que integram a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude da FNAJ e que desenvolvem políticas de juventude estruturantes, sustentáveis e articuladas com a estratégia e visão dos jovens, destacando-se como uma referência nacional.

Alexandre Favaios, vereador do pelouro da juventude, vê este reconhecimento como um incentivo acrescido para continuar a trabalhar com e para os jovens, com vista à criação e dinamização de políticas municipais de apoio ao empreendedorismo jovem e, consequentemente, à sua fixação no concelho, salientando, nomeadamente, o Plano Municipal para a Juventude, um documento fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia integrada de políticas públicas para os jovens, que atualmente se encontra em fase de execução. Por todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, o município e a comunidade jovem de Vila Real merecem este reconhecimento.

Este encontro contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Correia, do Presidente do Conselho Diretivo da IPDJ, Vítor Pataco, da Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro e dos 66 municípios que integram a Rede, que fizeram questão de participar neste momento de discussão e reflexão sobre o futuro das políticas locais de juventude.

GC CM de Vila Real