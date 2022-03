Vila Real reconhecido como Município Amigo do Desporto

O Município de Vila Real foi reconhecido como Município Amigo do Desporto, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), com o apoio institucional da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, que distingue, anualmente, os municípios que através dos seus projetos, programas, ações, parcerias e atividades, desenvolvem e fomentam o desporto nos seus concelhos. A entrega do galardão, referente a 2021, decorreu no pavilhão dos desportos de Vila Real, no dia 21 de fevereiro, numa cerimónia protocolar presidida pelo presidente da “Cidade Social”, Pedro Mortágua Soares, e o vice-presidente do município de Vila Real, Alexandre Favaios.

Esta distinção serve de estímulo para a autarquia continuar a trabalhar na implementação de medidas de apoio à prática desportiva que, desde a primeira hora, têm merecido um lugar de destaque no âmbito das políticas municipais, nomeadamente através da requalificação e disponibilização de infraestruturas desportivas, do apoio ao associativismo local, assim como da organização de competições e torneios.

Recorde-se que, nos últimos anos, diversos clubes, escolas e atletas do concelho conquistaram importantes títulos desportivos regionais e nacionais em diversas modalidades, sendo um motivo de orgulho para Vila Real.