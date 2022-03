Vila Real reforça apoio solidário ao povo ucraniano

Ao longo dos últimos dias, uma onda de solidariedade emergiu em Vila Real, sendo o seu foco o apoio à população ucraniana que tanto tem sofrido com a invasão russa.

Tudo começou com uma publicação feita nas redes sociais na qual Ivanna Rohashko e Svitlana Kononchuk apelavam à comunidade ucraniana vila-realense a fazer doações de bens para enviar aos refugiados.

Todavia, a mensagem também chegou aos ouvidos da população vila-realense que lançou mãos à obra, fazendo com que já tenham sido angariados dois camiões de bens. “O trabalho desenvolvido nos últimos dias foi fantástico, não estávamos à espera de reunir tanta coisa. Muita gente aderiu a esta iniciativa, as pessoas trouxeram muitas coisas. É fantástico assistir a esta grande força do povo português, principalmente do povo vila-realense que participou através de doações e voluntários que nos têm ajudado dia e noite para conseguirmos melhorar as coisas”, explicou Ivanna Rohashko.

Este primeiro carregamento partirá para a Polónia na segunda-feira, através dos transportes disponibilizados pela associação “Respiramos Gasolina”.

Ivanna Rohashko e Svitlana Kononchuk farão parte da viagem, acompanhadas de representantes das empresas envolvidas, numa carrinha disponibilizada pela Rato automóveis para, de regresso, trazer alguns refugiados para Vila Real.

“Vamo-nos certificar de que os camiões vão até à Polónia. Temos já organizado com a Cruz Vermelha Polaca a entrega dos bens. Vamos fazer o acompanhamento dos bens para certificar que são entregues, que esta angariação chega a bom porto e, também, para trazer pelo menos uma família de refugiados para cá”, explicou Armando Silva, representante da Respiramos Gasolina.

O Rotary Club de Vila Real, que também se envolveu nesta iniciativa, segundo o seu presidente, José Vilas Boas, também garantirá a entrega dos bens, através do movimento rotário e os clubes da zona. “O movimento rotário e os clubes daquelas zonas estão a cooperar connosco para fazer a receção e o encaminhamento correto para quem precise”, salientou o responsável.

De realçar que também estão envolvidos nesta iniciativa as Associações Humanitárias dos Bombeiros da Cruz Verde e da Cruz Branca de Vila Real, a Misericórdia de Vila Real e a Cruz Vermelha a nível distrital.

Além disso, o Município de Vila Real disponibilizou as instalações da empresa municipal de Vila Real Social e a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro também se juntou a este movimento.

Primeira entrega não assinala o final do movimento solidário

Ainda que a primeira entrega parta na próxima segunda-feira, Ivanna Rohashko recorda que as doações podem e devem continuar uma vez que esta iniciativa “não vai ficar por aqui”. “As pessoas podem continuar a entregar, dado que esta entrega não assinala o final. Vamos continuar e podem entregar bens no Centro Paroquial da Sé, no bairro social da Vila Nova onde efetuamos a triagem, a loja social entregue pela Câmara Municipal de Vila Real, aqui na Cruz Branca e, se estes locais se encontrarem encerrados, entrem em contacto connosco”, sublinhou a voluntária.

Dos bens necessários, Ivanna destaca produtos de higiene, roupas quentes para homem, roupa interior, sacos-cama, tapetes de ioga, cobertores, medicamentos e kits de primeiros socorros.

Recorde-se que, na viagem de regresso, os voluntários serão acompanhados de refugiados, mulheres e crianças que precisarão de alojamento. Se estiver disponível para apoiá-los entre em contacto com os voluntários, cujo contacto deixamos abaixo.