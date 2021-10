Vila Real: reparação do pavimento da Avenida 1º de Maio condiciona o trânsito

O Município de Vila Real informou que hoje, dia 19 de outubro, entre as 19h00 e as 23h00, irão decorrer os trabalhos de reparação (fresagem) do pavimento da Avenida 1º de Maio, entre a zona do Hotel Miracorgo e a Avenida Carvalho Araújo.

Será assegurada a circulação no sentido poente-nascente (sentido Governo Civil – Miracorgo).

Amanhã, dia 20, irá proceder-se à pavimentação do mesmo troço, entre a 19h e as 23h, ficando o transito totalmente encerrado durante esse período.

Os condicionamentos vão decorrer no período mínimo de tempo necessário à execução dos trabalhos e estão sujeitos a ajustes e possíveis pequenas alterações de trânsito no decorrer dos mesmos.

A autarquia alerta, assim, todos os utilizadores dessa via para dar especial atenção à sinalização que será colocada para o efeito.