Vila Real: rua da Guia interrompida para execução de um ramal de gás

O Município de Vila Real informa que amanhã, 31 de março de 2022, entre as 9h00 e as 17h00, a rua da Guia será interrompida temporariamente para a execução de um ramal de gás a cargo da empresa Duriensegás.

Considerando que a rua da Guia é a única saída do Bairro dos Ferreiros, será permitida, durante a execução dos trabalhos, a circulação nos dois sentidos na rua de Santa Marta, rua do Corgo e rua Sargento Pelotas, sendo a saída para rua Miguel bombarda regulada por agentes da PSP.