Vila Real: Rua Isabel de Carvalho alvo de requalificação

O município de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 25 de julho, irão ter início as obras de requalificação da Rua Isabel de Carvalho, inseridas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real.

Durante a execução dos trabalhos, a rua será totalmente cortada ao trânsito e o mesmo será desviado pela rua Bessa Monteiro, rua de Santo António, rua Diogo Cão e Avenida D. Dinis em direção ao Mercado Municipal. O estacionamento será proibido em toda a extensão do arruamento durante a execução dos trabalhos. Serão adotados caminhos pedonais, devidamente demarcados, sinalizados e protegidos, de modo que todas as pessoas e moradores possam ter acesso aos diversos serviços e residências em qualquer hora do dia e sem restrições.

Estima-se que os condicionamentos supra citados tenham uma duração aproximada de 60 dias. Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.