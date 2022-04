Vila Real: Rui Santos lamenta município do Porto querer “tratamento de exceção”

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real lamentou, em declarações à Agência Lusa, que o autarca do Porto queira um “tratamento de exceção” no processo de descentralização e disse que a saída de qualquer município enfraquece a associação nacional que os representa.

“O que eu lamento, e lamento muito, é que o doutor Rui Moreira e a Câmara do Porto não tenham estado presentes nos congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que decorreram em Vila Real e em Aveiro. Que não tenha lá dito aquilo que pensava, aquilo que achava que devia ser feito, que não tenha apresentado propostas e que, agora, queira um tratamento de exceção para o seu município”, declarou Rui Santos à mesma fonte.

O também vice-presidente da ANMP acrescentou que “este tipo de atitudes” o levam a ter receio de que, quando se concretize a regionalização, se avance para as NUT II e se esteja “a trocar o centralismo de Lisboa pelo Portocentrismo”.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse ontem não se sentir em “condições” para passar “um cheque em branco” à ANMP para negociar com o Governo o processo de transferência de competências.

A Câmara do Porto vai também discutir, na próxima terça-feira, a saída da ANMP em consequência do processo de descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma “independente” e “sem qualquer representação”.

Questionado sobre se esta possível saída poderá enfraquecer a ANMP, Rui Santos respondeu que, “obviamente, qualquer município que saia enfraquece” a associação de municípios.

“Respeito muito o doutor Rui Moreira, gosto muito dele, estamos sempre disponíveis para falar com ele, mas que venha aos fóruns, o Porto é um município igual aos outros, tendo as suas especificidades como têm os restantes municípios do país”, salientou.

Fonte Agência Lusa

Fotografia de arquivo